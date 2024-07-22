Місцями грози, а подекуди до 30 градусів – яка погода чекає на українців на цьому тижні

Що підготувала погода для українців на 23 – 26 липня.

Джерело фото: Freepik

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що підготувала погода для українців на цьому тижні – 23 – 26 липня.

Так, за прогнозами фахівців, у наступні три доби в західних та Житомирській областях, 23 липня також і на сході країни та Сумщині, а 24-25 липня і на Вінниччині та Одещині короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 3-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 24-30°, у південнх, 25 липня і у східних та Дніпропетровській областях 31-34°, в четвер в західних областях 21-26°.

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