Местами грозы, а кое-где до 30 градусов – какая погода ждет украинцев на этой неделе

Что подготовила погода для украинцев на 23 – 26 июля.

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В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что подготовила погода для украинцев на этой неделе – 23 – 26 июля.

Так, по прогнозам специалистов, в последующие трое суток в западных и Житомирской областях, 23 июля также и на востоке страны и Сумской области, а 24-25 июля и в Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 24-30, в южных, 25 июля и в восточных и Днепропетровской областях 31-34, в четверг в западных областях 21-26.

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