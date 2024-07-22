Украина рассчитывает открыть первые переговорные разделы с ЕС в начале 2025 года

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина «идет к открытию первых переговорных кластеров в начале 2025 года».

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Украина движется к открытию первых переговорных разделов с Европейским Союзом в начале 2025 года, сейчас Брюссель ждет на две дорожные карты от Киева.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет «Укринформ».

Вице-премьер-министр подчеркнула, что Киев уже прошел несколько раундов общих оценок с Брюсселем и начал фактический переговорный процесс по блоку государственных закупок.

«(Переговорный процесс) сможет продолжиться, когда Украина предоставит дорожные карты по реформе государственного управления и реформе в сферах верховенства права. Без этих основных, стратегических документов мы не можем начать процесс, поэтому все внимание сосредотачиваем именно на этих направлениях», – пояснила она.

Стефанишина подчеркнула, что Украина «идет к открытию первых переговорных кластеров в начале 2025 года».

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