В Правительстве прокомментировали встречу экс-премьера Великобритании Джонсона и Трампа

Ольга Стефанишина заявила, что Борис Джонсона действует по собственной инициативе, но знает позицию Владимира Зеленского.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обсуждая с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом войну в Украине, действует исключительно по собственной инициативе, но может себе это позволить, потому что знает позицию Президента Владимира Зеленского и всех украинцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет «Интерфакс-Украина».

«Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии», – сказала Стефанишина.

По ее мнению, своими действиями Джонсон пробует создать поле для дискуссии.

«Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего Президента и позицию украинцев», - добавила Стефанишина.

Ранее Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине в своей авторской колонке для «Daily Mail».

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