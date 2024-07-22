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В Уряді прокоментували зустріч експрем’єра Великої Британії Джонсона і Трампа

17:30, 22 липня 2024
Ольга Стефанішина заявила, що Борис Джонсона діє з власної ініціативи, але знає позицію Володимира Зеленського.
В Уряді прокоментували зустріч експрем’єра Великої Британії Джонсона і Трампа
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, обговорюючи з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом війну в Україні, діє винятково з власної ініціативи, але може собі таке дозволити, бо знає позицію Президента Володимира Зеленського й усіх українців.

Про це повідомила Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише «Інтерфакс-Україна».

«Колишній прем'єр Джонсон діє виключно з власної ініціативи, це його власні думки. Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», - сказала Стефанішина.

На її думку, своїми діями Джонсон намагається створити поле для дискусії.

«Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого Президента і позицію українців», - додала Стефанішина.

Раніше Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні у своїй авторській колонці для «Daily Mail».

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