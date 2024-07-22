Тапалкою Hamster Kombat володіє російський підприємець Едуард Гуринович

У ЗМІ розкрили, хто може стояти за вірусною грою про віртуального хом’яка.

Джерело фото: ЗМІ

До створення криптовалютної гри в жанрі клікера «Hamster Kombat», яка не так давно завірусилася у соцмережах, причетний російський IT-підприємець, Едуард Гуринович. Про це пише «The Page» з посиланням на росзмі.

Як зазначається, його зв'язок з «Hamster Kombat» розкрився, коли він подав заявку до роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявляли, що ця гра може бути небезпечною для українців, адже має російський домен. Таку інформацію зʼясували журналісти видання «AIN».

Так, Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group – одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить у холдинг РБК.

«Позаяк російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це становить загрозу для українців. Їх особисті дані можуть використати для невідомих цілей», - наголошували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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