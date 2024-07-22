Тапалкой Hamster Kombat владеет российский предприниматель Эдуард Гуринович

В СМИ раскрыли, кто может стоять за вирусной игрой о виртуальном хомяке.

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К созданию криптовалютной игры в жанре кликера «Hamster Kombat», которая недавно завирусилась в соцсетях, причастен российский IT-предприниматель, Эдуард Гуринович. Об этом пишет «The Page» со ссылкой на россми.

Как отмечается, его связь с «Hamster Kombat» раскрылась, когда он подал заявку в роспатент на регистрацию товарного знака.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявляли, что эта игра может быть опасна для украинцев, ведь имеет российский домен. Такую информацию выяснили журналисты издания «AIN».

Так, Hamster Kombat зарегистрирован RU-CENTER Group – одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров, что входят в холдинг РБК.

«Поскольку российские компании обязаны хранить на серверах внутренние данные пользователей и предоставлять их силовикам по требованию, это представляет угрозу для украинцев. Их личные данные могут использовать для неизвестных целей», - отмечали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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