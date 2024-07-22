Україна розраховує відкрити перші переговорні розділи з ЄС на початку 2025 року

Ольга Стефанішина підкреслила, що Україна «йде до відкриття перших переговорних кластерів на початку 2025 року».

Джерело фото: Global Look Press

Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з Європейським Союзом на початку 2025 року, зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

Про це заявивла віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише «Укрінформ».

Віцепремʼєр-міністр наголосила, що Київ уже пройшов кілька раундів загальних оцінок із Брюсселем і розпочав фактичний переговорний процес із блоку державних закупівель.

«(Переговорний процес) зможе продовжитись, коли Україна надасть дорожні карти по реформі державного управління і реформі у сферах верховенства права. Без цих основоположних, стратегічних документів ми не можемо розпочати процес, тому всю увагу зосереджуємо саме на цих напрямках», – пояснила вона.

Стефанішина підкреслила, що Україна «йде до відкриття перших переговорних кластерів на початку 2025 року».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.