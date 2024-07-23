БЭБ прекратило работу 8 нелегальных АЗС на Киевщине

По информации БЭБ, контрафактный бензин и дизель продавали через сеть автозаправочных станций на территории Киева и области.

Источник фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о прекращении незаконной деятельности по производству бензина и дизеля на территории Киевской области.

Как пишут в БЭБ, в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что в течение 2023-2024 годов группа лиц организовала незаконное изготовление подакцизных товаров из нефтепродуктов неизвестного происхождения.

Контрафактный бензин и дизель продавали через сеть автозаправочных станций на территории Киева и области.

В БЭБ отмечают, что АЗС работали без каких-либо разрешительных документов и необходимых лицензий.

По результатам проведенных обысков сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли 10 наземных резервуаров с топливно-раздаточными колонками, более 2 тыс. л бензина марки А-95, почти 500 л дизтоплива, мобильные телефоны с перепиской и черные записи по незаконному хранению и продаже горючего, более 150 тыс. грн наличными.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4,5 млн грн.

Чтобы установить соответствие топлива требованиям ДСТУ, сотрудники Бюро отобрали его образцы для направления в экспертное учреждение. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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