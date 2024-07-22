Як діятимуть графіки відключень світла 23 липня

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

23 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу. Про це повідомляє «Укренерго».

«23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби», - йдеться у повідомленні.

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень.

Водночас у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

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