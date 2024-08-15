«Гениальность» на IQ-тесте не равна способности осуществлять правосудие – Верховная Рада отменит требование о трети правильных ответов для конкурсантов у судьи

Требование для конкурсантов у судьи относительно не менее 75% верных ответов на IQ-тест уберут из закона.

Действующий закон требует, чтобы конкурсант в судьи набрал не менее 75% правильных ответов на IQ-тест. Это автоматически отсеивает кандидатов, которые не научились работать с подобной категорией тестирований.

Комитет Верховной Рады по правовой политике предлагает это требование отменить. Соответствующий законопроект 11 425 Комитет рассмотрел 15 августа.

Авторы проекта аргументируют необходимость его принятия тем, что если IQ-тест показывает «гениальность» кандидата в судьи или действующего судьи, претендующего на повышение в суд высшей инстанции, это еще не означает его добродетель и способность профессионально выполнять обязанности.

Таким образом, кандидаты в судьи, набравшие средний балл на IQ-тесте, не могут участвовать в конкурсе, и Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) вынуждена работать только с кандидатами с высокими баллами по когнитивному тесту, что еще не означает способность качественно выполнять функции судьи

Поэтому предлагается внести изменения в статью 74 Закона «О судоустройстве и статусе судей» о том, что кандидат на должность судьи будет считаться сдающим квалификационный экзамен, если он «успешно прошел тестирование по когнитивным способностям».

Успешным прохождением будет считаться набор кандидатом средне допустимого балла тестирования относительно когнитивных способностей, установленного ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей будет устанавливать проходной балл квалификационного экзамена без учета результатов тестирования по когнитивным способностям.

Предлагается также уточнить, что ВККС не будет обнародовать программу и перечень вопросов тестирования по когнитивным способностям на своем официальном веб-сайте, учитывая, что это нивелирует смысл дальнейшего тестирования.

Проектом также предлагается определить, что ВККС проводит квалификационный экзамен в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 г. № 94/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу этого проекта Закона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», требования к квалификационному экзамену во время конкурсов на должности судей судов первой инстанции, апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и других соответствующих конкурсов планируется уточнить.

Дело в том, что законом об усовершенствовании процедур судейской карьеры от 9 декабря 2023 года №3511-IX был существенно обновлен порядок проведения конкурсных процедур.

В частности, введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей кандидатов (IQ-тест), по распространению на него требования закона о вступлении кандидатом не менее 75% максимально возможного балла.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.