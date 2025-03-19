У Верховній Раді пропонують зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам

Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

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Для збільшення кількості потенційних учасників конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) парламентський Комітет з питань правової політики пропонує переглянути строк обмежень та перелік органів, на які поширюються заборони щодо зайняття посади судді ВАКС. Відповідні зміни пропонуються законопроектом 13114, який зареєстрували голова Комітету Денис Маслов, народні депутати Володимир Ватрас, Микола Стефанчук та інші.

«Є доцільним скорочення строку певних обмежень з 10 до 5 років, а також виключення з переліку обмежень органи, дотичність яких до діяльності ВАКС не є суттєвою або безпосередньо пов’язаною із виконанням функцій суду», зазначають автори.

Зокрема, таку заборону претендувати на посаду ВАКС можуть зняти для працівників митних органів, НАЗК, АРМА, АМКУ, Рахункової палати, Державної податкової служби, Мінфіну.

Також буде дещо спрощено обмеження для колишніх прокурорів та працівників ДБР – замість 10 років буде встановлено «ценз» в 5 років. При цьому обмеження в 10 років залишається для працівників НАБУ та САП.

Відповідні зміни законопроект передбачає до статті 7 Закону «Про Вищий антикорупційний суд» щодо перегляду обмежень, які перешкоджають особі взяти участь в конкурсі на посаду судді ВАКС.

Зараз, нагадаємо, не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню працювала (проходила службу) в:

органах прокуратури України,

внутрішніх справ України,

Національної поліції України,

Державному бюро розслідувань,

інших правоохоронних органах (органах правопорядку),

податковій міліції,

Службі безпеки України,

митних органах,

Національному антикорупційному бюро України,

Бюро економічної безпеки України,

Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК),

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень (АРМА),

Антимонопольному комітеті України,

Рахунковій палаті,

центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Державна податкова служба),

центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Міністерство фінансів);

обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх п’яти років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.

Після внесення змін цим законопроектом ці спеціальні вимоги до судді ВАКС будуть звучати так.

Не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:

1) яка упродовж 10 років, що передують призначенню: працювала (проходила службу) в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ); обіймала політичні посади, мала представницький мандат;

2) яка упродовж останніх 5 років: входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією; працювала (проходила службу) в:

органах прокуратури України (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури),

внутрішніх справ України,

Національної поліції України,

Державному бюро розслідувань,

інших правоохоронних органах (органах правопорядку),

податковій міліції,

Службі безпеки України,

Бюро економічної безпеки України.

Автор: Наталя Мамченко

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