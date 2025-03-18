Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Джерело фото: Верховний Суд

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У Верховній Раді підготували нові зміни у конкурсних процедурах на посаду судді. Зокрема, пропонується спростити вимоги до знань з історії української державності. Нагадаємо, раніше законодавці спростили вимоги до IQ кандидатів у судді.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, він разом з колегами зареєстрував законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо деяких питань проведення конкурсу на посаду судді.

Серед ключового:

прибирають вимогу про 75% для тестування щодо історії української державності;

прибирають повторну співбесіду для конкурсу в апеляційну суди. Зараз вона має проводитися двічі – під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів та після визначення переможців конкурсу;

на час дії воєнного стану та протягом 1 року з дня його припинення особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може повторно його скласти у межах нових процедур без жодних часових обмежень. Зараз повторно скласти такий іспит можливо лише через рік;

встановлюють чіткі та зрозумілі правила обмеження загального доступу до суддівських досьє (досьє кандидатів), а також декларацій доброчесності та родинних зв'язків. Це буде у випадках, коли суддя є військовослужбовцем, або його близькі особи перебувають на території бойових дій тощо.

За словами Маслова, із ініціативою внесення відповідних змін до Комітету звернулася Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Автор: Наталя Мамченко

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