Трамп говорив про Україну зі Стармером перед розмовою з Путіним

Прем'єр-міністр Британії Стармер закликав президента США Дональда Трампа підтримати Україну «для досягнення справедливого і тривалого миру».

Фото: unn

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили війну в Україні. Основною темою переговорів стала необхідність підтримки України на міжнародній арені та забезпечення її сильної позиції для досягнення справедливого й тривалого миру. Про це повідомляє The Guardian.

За словами речника Стармера, «прем'єр-міністр поінформував президента про свій заклик до міжнародних лідерів у межах ініціативи «Коаліція охочих», що відбувся в суботу», а також «підкреслив, що всі повинні працювати разом, щоб поставити Україну в якнайсильнішу позицію для досягнення справедливого і тривалого миру».

Сторони також обговорили візит міністра бізнесу та торгівлі Великої Британії до Вашингтона та загальні торговельні відносини, а також удари США по хуситах у Ємені.

Розмова відбулася напередодні розмови Трампа з Путіним.

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