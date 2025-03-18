У Києві нарешті запускають рух транспорту під час тривог – як курсуватимуть тролейбуси та трамваї

Для комунального та приватного транспорту встановили нові правила у разі повітряної тривоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Але це рішення, яке прийняли на Раді оборони Києва 18 березня, не стосується метрополітену. Метро наземною частиною і надалі не курсуватиме.

Для комунального та приватного транспорту встановили нові правила у разі повітряної тривоги:

Транспортні засоби КП «Київпастранс» та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу.

Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.

Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Водночас водій має право залишити транспорт і піти до укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.