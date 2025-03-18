В Киеве наконец запускают движение транспорта во время тревог – как будут курсировать троллейбусы и трамваи

Для коммунального и частного транспорта установили новые правила в случае воздушной тревоги.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», с 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги, после высадки желающих возле укрытия, будет продолжать движение по маршруту. Однако это решение, принятое на Совете обороны Киева 18 марта, не касается метрополитена. Метро на наземных участках по-прежнему курсировать не будет.

Для коммунального и частного транспорта установили новые правила в случае воздушной тревоги:

Транспортные средства КП «Киевпастранс» и частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, будут останавливаться возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения транспорта, в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

• Пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам окажут необходимую помощь.

• Водитель наземного пассажирского транспорта будет делать объявление о возможности продолжить поездку по маршруту.

• После того, как желающие покинут салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.

В то же время водитель имеет право оставить транспорт и пройти в укрытие.

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