На Закарпатье 25-летний мужчина организовал канал выезда военнообязанных за границу

За 4200 долларов фигурант предлагал мужчинам покинуть страну под видом сопровождающих людей с инвалидностью, используя фиктивные документы об опекунстве.

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На Закарпатье правоохранители разоблачили 25-летнего мужчину, который организовал канал выезда военнообязанных за границу. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, злоумышленник за 4200 долларов предлагал мужчинам покинуть страну под видом сопровождающих для людей с инвалидностью, используя фиктивные документы об опекунстве.

Далее он попросил своего знакомого перевозчика вывезти псевдоопекуна вместе с его сообщником – человеком с инвалидностью второй группы – в соседнее государство. А чтобы схема работала и документы на выезде не проверялись тщательно, злоумышленник решил договориться с пограничником, пообещав систематически предоставлять ему «откат» с каждого успешного пересечения границы.

«Таким образом, подобрав кандидата на побег, злоумышленник получил от него 3200 долларов задатка и посадил его в микроавтобус, который должен был отвезти мужчину в Словакию. Остальную сумму – 1000 долларов – клиент должен был передать его сообщнику уже за границей. Большую часть аванса фигурант обусловил необходимостью передать инспектору пограничной службы для беспрепятственного проезда через пограничную зону», – сообщили в Нацполиции.

Правоохранители задержали фигуранта во время попытки передать пограничнику 2,5 тысячи долларов. В то же время его сообщников вместе с беглецом остановили в пункте пропуска «Ужгород».

В настоящее время организатору схемы объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Действия других фигурантов вскоре также получат правовую оценку.

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