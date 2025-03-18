Второй год подряд ведущим церемонии «Оскар» станет Конан О'Брайен

Популярный комик и телеведущий Конан О'Брайен второй раз станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар».

Источник фото: АР

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Американская академия кинематографических искусств объявила, что популярный комик и телеведущий Конан О'Брайен второй раз станет ведущим следующей 98-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет Variety.

«Единственная причина, по которой я буду вести церемонию «Оскар» в следующем году, заключается в том, что я хочу услышать, как Эдриен Броуди закончит свою речь», – прокомментировал новость сам Конан О'Брайен.

Отмечается, что во время нынешней церемонии «Оскар» Броуди получил статуэтку в категории «Лучший актер» за фильм «Бруталист», а его речь стала самой длинной в истории церемонии.

97-я церемония «Оскар», которая состоялась в начале этого месяца, собрала самое большое количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию мероприятия смотрели 19,69 миллиона человек.

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