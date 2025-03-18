Другий рік поспіль ведучим церемонії «Оскар» стане Конан О'Браєн

Популярний комік й телеведучий Конан О'Браєн стане вдруге ведучим церемонії вручення премії «Оскар».

Джерело фото: АР

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Американська академія кіномистецтва оголосила, що популярний комік й телеведучий Конан О'Браєн стане вдруге ведучим наступної 98 церемонії вручення премії «Оскар». Про це пише Variety.

«Єдина причина, чому я буду вести церемонію «Оскар» наступного року, полягає в тому, що я хочу почути, як Едрієн Броуді закінчить свою промову», - прокоментував новину сам Конан О'Браєн.

Зазначається, що під час цьогорічної церемонії «Оскар» Броуді отримав статуетку у категорії «Найкращий актор» за фільм «Бруталіст», а його промова стала найдовшою в історії церемонії.

97-ма церемонія «Оскар», яка відбулася на початку цього місяця, залучила найвищу кількість глядачів за останні п’ять років. Трансляцію заходу дивилися 19,69 мільйона глядачів.

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