Суд покарав підприємця, який продавав контрафактні автозапчастини під виглядом відомих брендів

Фігурант разом зі спільниками перепаковував товар та маскував його під японські та німецькі бренди.

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На Київщині суд виніс вирок чоловіку, якого Бюро економічної безпеки викрило у продажі автозапчастин, підробленипід відомі брендих . Про це повідомляє БЕБ.

Так, судом винесено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування.

Як встановило слідство, підприємець налагодив продаж контрафактних запчастин, видаючи їх за оригінал. Разом зі спільниками він перепаковував товар та маскував його під японські та німецькі бренди. Зберігали продукцію у складських приміщеннях на Київщині та Вінниччині, а продавали у спеціалізованих магазинах.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, розмір завданої міжнародним компаніям шкоди становить понад 2 млн грн.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Наразі вину чоловіка у скоєному доведено у повному обсязі. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Крім того, задоволено клопотання прокурора та прийнято рішення про передачу на потреби Збройних Сил України вилучених під час досудового розслідування більше 900 одиниць автомобільних запчастин (амортизатори, тяги стабілізаторів, опори амортизаторів, пружини тощо). Їх орієнтовна вартість становить понад 2 млн грн.

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