Суд наказал предпринимателя, который продавал контрафактные автозапчасти под видом известных брендов

Фигурант вместе с сообщниками упаковывал товар и маскировал его под японские и немецкие бренды.

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В Киевской области суд вынес приговор мужчине, которого Бюро экономической безопасности разоблачило в продаже автозапчастей, поддельных под известные бренды. Об этом сообщает БЭБ.

Так, судом вынесен обвинительный приговор в уголовном производстве по незаконному использованию знаков для товаров и фирменного наименования.

Как установило следствие, предприниматель наладил продажу контрафактных запчастей, выдавая их за оригинал. Вместе с сообщниками он упаковывал товар и маскировал его под японские и немецкие бренды. Хранили продукцию в складских помещениях Киевской и Винницкой, а продавали в специализированных магазинах.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, размер нанесенного международным компаниям ущерба составляет более 2 млн грн.

Организатору поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). В настоящее время вина мужчины в совершенном доказана в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Кроме того, удовлетворено ходатайство прокурора и принято решение о передаче на нужды Вооруженных Сил изъятых во время досудебного расследования более 900 единиц автомобильных запчастей (амортизаторы, тяги стабилизаторов, опоры амортизаторов, пружины и т.п.). Их ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. грн.

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