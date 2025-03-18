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Ушел из жизни выдающийся художник и автор шрифта «Рутения» Василий Чебаник

16:34, 18 марта 2025
На 92-м году жизни скончался мастер украинской каллиграфии Василий Чебаник.
Ушел из жизни выдающийся художник и автор шрифта «Рутения» Василий Чебаник
Фото: Big Kyiv
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На 92-м году жизни скончался известный украинский художник-график, каллиграф и автор шрифта «Рутения» Василий Чебаник. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Всю свою жизнь художник посвятил возрождению украинского алфавита в его аутентичном виде, без изменений и вмешательств. Его самый большой проект - «Графика украинского языка», за который он получил Шевченковскую премию в 2019 году. Чебаник создал уникальный шрифт, основанный на исторических традициях рутенской азбуки.

«Украина как самостоятельное государство должна иметь все атрибуты суверенности. Прежде всего свой язык, а язык должен отображаться в соответствующей графической форме», - отмечал художник.

В течение более 30 лет Чебаник работал над возвращением украинской азбуке ее настоящего вида. Всего он создал 45 шрифтов, которые, по словам Минкультуры, «передают уникальный характер украинского языка».

В 2001 году художник оформлял церемониальный экземпляр Конституции Украины, на обложке которого был использован шрифт «Рутения». В 2021 году он подарил все шрифты проекта «Рутения. Графика украинского языка» украинскому народу.

Василий Чебаник родился 5 августа 1933 года в селе Клишковцы Черновицкой области. По словам его внука, Александра Друганова, прах художника похоронят рядом с женой в колумбарии Байкового кладбища.

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