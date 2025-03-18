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Руководители ТЦК могут отменять штрафы за нарушение учета

15:40, 18 марта 2025
ТЦК могут отменять штрафы за несвоевременное обновление данных.
Руководители ТЦК могут отменять штрафы за нарушение учета
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Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телевидения сообщил, что руководители территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют право отменять штрафы за нарушение учета, а также уменьшать штрафы за несвоевременное обновление военно-учетных данных.

Цимбалюк отметил, что штраф в размере 17 тысяч гривен является значительной суммой, поэтому законодатели приняли решение сократить ее вдвое. По его словам, это изменение является положительной практикой, которую инициировали сами военные. Она стимулирует военнообязанных и резервистов добровольно обращаться в ТЦК и готовыми оплатить штрафы.

Кроме того, он уточнил, что руководитель ТЦК имеет право отменить постановление об административной ответственности, если военнообязанный добровольно мобилизовался.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о дистанционной уплате штрафов через Резерв+. Этот законопроект предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК.

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штраф / штрафы ТЦК воинский учет

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