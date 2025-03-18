Керівники ТЦК можуть скасовувати штрафи за порушення обліку

ТЦК можуть скасовувати штрафи за несвоєчасне оновлення даних.

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Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телебачення повідомив, що керівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають право скасовувати штрафи за порушення обліку, а також зменшувати штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

Цимбалюк зазначив, що штраф у розмірі 17 тисяч гривень є значною сумою, тому законодавці ухвалили рішення скоротити її вдвічі. За його словами, ця зміна є позитивною практикою, яку ініціювали самі військові. Вона стимулює військовозобов'язаних та резервістів добровільно звертатися до ТЦК і готовими сплатити штрафи.

Крім того, він уточнив, що керівник ТЦК має право скасувати постанову про адміністративну відповідальність, якщо військовозобов'язаний добровільно мобілізувався.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада прийняла закон про дистанційну сплату штрафів через Резерв+. Цей законопроект передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК.

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