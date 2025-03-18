На Одещині військовозобов’язаний поставив ТЦК умови для своєї мобілізації — справу розглядав суд

Чоловік заявив, що «погодиться проходити військову службу тільки у випадку зняття з нього обвинувачень та закриття відносно нього іншого кримінального провадження».

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На Одещині чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 493/1668/24 виніс Балтський районний суд Одеської області.

Як вказується у матерілаха справи, військовозобов’язаного визнали придатним за станом здоров`я для проходження військової служби згідно висновку ВЛК.

У серпні 2024 року він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Він заявив, що у суді проти нього розглядають ще одну справу за статтею 246 КК України (незаконна вирубка лісу). Житель Одещини визнав, що це не є підставою для відстрочки від мобілізації. Проте він заявив, що «погодиться проходити військову службу тільки у випадку зняття з нього обвинувачень та закриття кримінального провадження».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Балтський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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