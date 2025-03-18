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Прокурори США отримали право виставити на продаж суперяхту Amadea російського мільярдера Керімова

14:51, 18 березня 2025
Вартість Amadea оцінюється у $300 мільйонів.
Прокурори США отримали право виставити на продаж суперяхту Amadea російського мільярдера Керімова
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Американські прокурори отримали дозвіл на продаж з аукціону суперяхти Amadea, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, що перебуває під санкціями. Про це повідомляє The Financial Times.

У травні 2022 року влада вилучила 106-метрову яхту з вертолітним майданчиком на Фіджі через порушення законів США, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів.

Вартість Amadea оцінюється у $300 мільйонів. Судно оснащене розкішними зручностями, включаючи басейн, тренажерний зал, спа-салон, конференц-зал, винний погріб та акваріум для лобстерів. Центральним елементом інтер'єру є рояль Pleyel, вручну розписаний та з елементами, виготовленими із 24-каратного золота.

Хоча прокурори стверджують, що яхта належала Керімову, сам мільярдер відкидає ці звинувачення.

Міністерство юстиції США отримало свідчення персоналу судна та записи судового журналу, котрі підтверджують, що Керімов був першим пасажиром Amadea та проводив час на борту спільно з дочками. Крім того, він був залучений до змін в інтер'єрі та обладнанні судна.

Колишній гендиректор компанії Роснефть Едуард Худайнатов намагався заявити себе власником яхти, але суд вирішив, що він лише підставна особа. Тож, продаж яхти дозволили.

Зазначається, що конфіскація та майбутній продаж Amadea є важливим досягненням групи KleptoCapture, створеної Міністерством юстиції США в 2022 році для пошуку активів, пов'язаних з оточенням Путіна.

Цей крок також дозволить завершити багаторічне фінансування обслуговування судна, яке обходилося американським платникам податків у $7 мільйонів на рік.

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