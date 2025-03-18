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Правила використання мобільних гаджетів у школах хочуть унормувати

21:58, 18 березня 2025
На законодавчому рівні питання використання гаджетів не врегульоване, це може викликати юридичні труднощі у введенні таких правил закладами освіти.
Правила використання мобільних гаджетів у школах хочуть унормувати
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Служба освітнього омбудсмена вважає за необхідне розробити нормативні акти з правилами щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.

«На законодавчому рівні в Україні не встановлена заборона на використання мобільних телефонів у закладах освіти. Саме тому школа не має юридичних підстав забороняти учням мати мобільні пристрої. Гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку – вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку», - йдеться у повідомленні..

Зокрема, зазначається, що відповідно до закону про освіту школи мають автономію у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та мають право встановлювати внутрішні правила, спрямовані на забезпечення безпеки, порядку та ефективності освітнього процесу.

 Водночас безпекові чинники – наявність воєнного стану, випадки жорстокого поводження, насильства щодо дітей показують, що мобільні телефони не можуть бути заборонені у закладах освіти, але, разом з тим, очевидно, що мають існувати певні правила користування ними.

«Оскільки на законодавчому рівні питання використання гаджетів не врегульоване, це може викликати юридичні труднощі у введенні таких правил закладами освіти. Адже тут виникають питання щодо того, де зберігатимуться гаджети учня, хто нестиме відповідальність за їх збереження, які правові підстави вилучення гаджетів, адже це особисте майно учнів, та інші питання», - вказали в омбудсмена.

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