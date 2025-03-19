Два киянина приїхали в Одесу, щоб підпалити двері квартири – вогонь не розгорівся, а паліям загрожує 10 років в’язниці

Затримано одного з підозрюваних.

Фото: od.npu.gov.ua

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26-річний житель Одеси звернувся до поліції з повідомленням, що невідомі намагались підпалити вхідні двері його квартири в Приморському районі. Вогонь не розгорівся, але подія викликала серйозне занепокоєння.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, до розслідування злочину були залучені слідчі та оперативники відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1. В результаті розслідування правоохоронці встановили, що до підпалу причетні двоє чоловіків з Києва, 28 та 30 років.

Зловмисники приїхали в Одесу, облили двері квартири легкозаймистою рідиною та підпалили їх, після чого втекли. На щастя, вогонь не розгорівся і швидко згас і ніхто не постраждав.

Поліція затримала одного з фігурантів у Києві. В результаті обшуку у нього вилучили низку речових доказів. Обом підозрюваним повідомлено про підозру у замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За таким злочином передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, яку він не скористався. Поліція продовжує працювати над затриманням другого підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

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