Два киевлянина приехали в Одессу, чтобы поджечь дверь квартиры - огонь не разгорелся, а поджигателям грозит 10 лет тюрьмы

Задержан один из подозреваемых.

Фото: od.npu.gov.ua

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26-летний житель Одессы обратился в полицию с сообщением, что неизвестные пытались поджечь входную дверь его квартиры в Приморском районе. Огонь не разгорелся, но происшествие вызвало серьезное беспокойство.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, к расследованию преступления были привлечены следователи и оперативники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. В результате расследования правоохранители установили, что к поджогу причастны двое мужчин из Киева, 28 и 30 лет.

Злоумышленники приехали в Одессу, облили двери квартиры легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли их, после чего скрылись. К счастью, огонь не разгорелся и быстро погас и никто не пострадал.

Полиция задержала одного из фигурантов в Киеве. В результате обыска у него изъяли ряд вещественных доказательств. Обоим подозреваемым сообщено о подозрении в покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц. За такое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которой он не воспользовался. Полиция продолжает работать над задержанием второго подозреваемого.

Досудебное расследование продолжается.

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