На польской границе мигранты напали на патруль на польской границе

Мигранты атаковали польских пограничников на границе с Беларусью.

Фото: Polsat News

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За прошедшие сутки польские пограничники зафиксировали почти 180 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Во время очередной стычки мигранты атаковали патруль, забросав пограничников камнями, сообщает Polsat News со ссылкой на данные польской пограничной службы.

В результате нападения был поврежден служебный автомобиль. Несмотря на меры безопасности, 11 человек смогли нелегально пересечь границу, их поиски продолжаются.

В последние дни ситуация на границе обостряется - количество попыток незаконного пересечения растет. Польские власти сообщают о задержании одного человека за пособничество нелегальной миграции.

По данным пограничной службы, только за период 14-16 марта зафиксировано около 280 попыток нелегального въезда в Польшу. Большинство из них удалось прекратить, двух человек задержали за пособничество, а еще пятерым оказали необходимую помощь.

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