Военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу — Рустем Умеров

Контрактники и призывники в возрасте 18–24 лет теперь смогут обучаться в высших учебных заведениях во время военной службы.

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У контрактников и призывников в возрасте 18–24 лет теперь появится возможность одновременно проходить военную службу и обучаться в высших учебных заведениях. О том, что Министерство обороны разработало соответствующие изменения в Положение о прохождении военной службы, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или вышестоящего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.

Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту «Контракт 18–24». Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере – как в армии, так и в гражданской жизни», – отметил Умеров.

Проект, разработанный и поданный Министерством обороны, 18 марта одобрил Кабмин. В ближайшее время он будет направлен на подпись Президенту Украины.

«Защищать Родину, не бросая учебу – возможно», – подытожил Умеров.

Автор: Наталя Мамченко

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