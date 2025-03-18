Військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу — Рустем Умєров

Контрактники та призовники у віці 18-24 років тепер зможуть навчатися у закладах вищої освіти під час військової служби.

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У контрактників та призовників у віці 18-24 років тепер буде можливість одночасно під час військової служби навчатися у закладах вищої освіти. Про те, що міністерство оборони розробило відповідні зміни до Положення про проходження військової служби, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом «Контракт 18-24». Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті» – зазначив Умєров.

Проект, розроблений і поданий міністерством оборони, 18 березня схвалив Кабмін. Найближчим часом він буде поданий на підпис Президенту України.

«Захищати Батьківщину, не кидаючи навчання – можливо», підсумував Умєров.

Автор: Наталя Мамченко

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