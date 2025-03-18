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Як повернути судовий збір у 2025 році — в суді пояснили алгоритм дій

14:47, 18 березня 2025
Внесено зміни до механізму повернення судового збору в 2025 році.
Як повернути судовий збір у 2025 році — в суді пояснили алгоритм дій
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Вінницький апеляційний суд нагадує, що з початку 2025 року діють нові правила повернення судового збору за судовими рішеннями. Ці зміни затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2024 року № 606.

Для повернення судового збору платнику необхідно звернутися із заявою або до Державної судової адміністрації України, або до її територіального управління, або до відповідного суду за місцем розгляду справи. Разом із заявою про повернення коштів судового збору з бюджету платником подається до зазначених органів оригінал або копія платіжної інструкції, яка підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява повинна містити:

- Найменування платника (або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи);

- Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН чи паспортні дані (для фізичних осіб);

- Дату та номер судового рішення;

- Адресу та номер телефону (за бажанням);

- Суму коштів, що підлягає поверненню;

- Причину повернення

- Назву банку або небанківського надавача платіжних послуг;

- Номер рахунка отримувача коштів (якщо є).

Можливо подати заяву через інформаційно-комунікаційні системи з накладанням електронного підпису. Суд самостійно формує подання та передає його до Державної казначейської служби України.

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суд судовий збір Вінницький апеляційний суд

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