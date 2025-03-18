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Как вернуть судебный сбор в 2025 году — в суде объяснили алгоритм действий

14:47, 18 марта 2025
Внесены изменения в механизм возвращения судебного сбора в 2025 году.
Как вернуть судебный сбор в 2025 году — в суде объяснили алгоритм действий
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Винницкий апелляционный суд напоминает, что с начала 2025 года действуют новые правила возвращения судебного сбора по судебным решениям. Эти изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 26 ноября 2024 года № 606.

Для возвращения судебного сбора плательщику необходимо обратиться с заявлением либо в Государственную судебную администрацию Украины, либо в ее территориальное управление, либо в соответствующий суд по месту рассмотрения дела. Вместе с заявлением о возврате средств судебного сбора из бюджета плательщиком подается в указанные органы оригинал или копия платежной инструкции, подтверждающей перечисление средств в бюджет.

Заявление должно содержать:

- наименование плательщика (или фамилия, имя, отчество физического лица);

- Код по ЄДРПОУ (для юридических лиц) или ИНН или паспортные данные (для физических лиц);

- дату и номер судебного решения;

- адрес и номер телефона (по желанию);

- сумму средств, подлежащую возврату;

- причину возвращения

- название банка или небанковского поставщика платежных услуг;

- номер счета получателя средств (если есть).

Возможно подать заявление через информационно-коммуникационные системы с наложением электронной подписи. Суд самостоятельно формирует представление и передает его в Государственную казначейскую службу Украины.

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