Как вернуть судебный сбор в 2025 году — в суде объяснили алгоритм действий

Винницкий апелляционный суд напоминает, что с начала 2025 года действуют новые правила возвращения судебного сбора по судебным решениям. Эти изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 26 ноября 2024 года № 606.
Для возвращения судебного сбора плательщику необходимо обратиться с заявлением либо в Государственную судебную администрацию Украины, либо в ее территориальное управление, либо в соответствующий суд по месту рассмотрения дела. Вместе с заявлением о возврате средств судебного сбора из бюджета плательщиком подается в указанные органы оригинал или копия платежной инструкции, подтверждающей перечисление средств в бюджет.
Заявление должно содержать:
- наименование плательщика (или фамилия, имя, отчество физического лица);
- Код по ЄДРПОУ (для юридических лиц) или ИНН или паспортные данные (для физических лиц);
- дату и номер судебного решения;
- адрес и номер телефона (по желанию);
- сумму средств, подлежащую возврату;
- причину возвращения
- название банка или небанковского поставщика платежных услуг;
- номер счета получателя средств (если есть).
Возможно подать заявление через информационно-коммуникационные системы с наложением электронной подписи. Суд самостоятельно формирует представление и передает его в Государственную казначейскую службу Украины.
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