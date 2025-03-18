Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Виктор Городовенко: Выводы КРЕС – важный ориентир для украинских судей

14:30, 18 марта 2025
Независимость судей и дисциплинарная ответственность – ключевые выводы КРЕС.
Виктор Городовенко: Выводы КРЕС – важный ориентир для украинских судей
Фото: КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Конституционного Суда Украины и представитель Украины в Консультативном совете европейских судей (КРЕС) Виктор Городовенко принял участие в презентации Заключения №27 КРЕС «О дисциплинарной ответственности судей» и Рекомендаций ОБСЕ относительно независимости судопроизводства и подотчетности судей.

«Судді в Україні дедалі частіше посилаються на висновки Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) у своїх рішеннях, хоча їхні положення належать до категорії «м’якого права»», – наголосив Віктор Городовенко під час презентації Висновку КРЄС. Суддя зазначив, що Україна почала застосовувати положення цього Висновку одразу після його ухвалення. Документ містить важливі рекомендації щодо забезпечення незалежності суддів та врегулювання питань їхньої дисциплінарної відповідальності.

У своєму виступі Віктор Городовенко звернув увагу на те, що підстави для дисциплінарної відповідальності суддів у різних країнах мають певні особливості, зокрема щодо їхньої приватної поведінки. Це зумовлено культурними відмінностями, які впливають на очікування суспільства щодо суддівської етики.

Водночас КРЄС застерігає від використання нечітких формулювань щодо дисциплінарних порушень, таких як «порушення присяги» або «неетична поведінка», оскільки широке тлумачення цих понять може призвести до зловживань та загрожувати незалежності суддів. Як наголошується у вступній частині зазначеного Висновку, незалежність суддів безпосередньо пов’язана з питанням їхньої відповідальності. Якщо механізми дисциплінарної відповідальності не є чітко визначеними та збалансованими, це може створити загрозу для суддівської незалежності.

Останніми роками питання відповідальності суддів стало предметом активних обговорень у міжнародному правовому середовищі. Європейські суди неодноразово встановлювали факти використання дисциплінарних санкцій виконавчою владою для тиску на суддів або їх усунення у разі прийняття «незручних» рішень.

Віктор Городовенко наголосив, що Висновки КРЄС відіграють важливу роль у забезпеченні верховенства права та суддівської незалежності, а їхнє застосування українськими судами є позитивним кроком у напрямі демократичних реформ у сфері правосуддя.

Переглянути онлайн-трансляцію круглого столу можна на офіційному YouTube-каналі Верховного Суду за посиланням: перегляд трансляції.

Ознайомитися з офіційними документами можна за посиланнями:

Висновок № 27 (2024) КРЄС «Про дисциплінарну відповідальність суддів».

Рекомендації ОБСЄ щодо незалежності судочинства та підзвітності суддів (Варшавські рекомендації).

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу — Рустем Умеров

Контрактники и призывники в возрасте 18–24 лет теперь смогут обучаться в высших учебных заведениях во время военной службы.

Президент наградил работников НАПК государственными наградами и присвоил звание Заслуженного юриста

Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного юриста Украины руководителю юридического управления НАПК.

Владимир Зеленский подписал указ об учреждении эмблемы и флага Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции

Эмблема НАПК представляет собой синий круг с белой каймой, от которой к центру круга направлены 20 белых лучей, а в центре круга размещено стилизованное изображение трезубца.

Если военнообязанный не был надлежащим образом уведомлен о вызове в ТЦК, это означает, что он не нарушил закон о мобилизации — апелляционный суд

Апелляционный суд отменил решение местного суда и постановление ТЦК, которым мужчину, имевшего отсрочку и стоявшего на учете в ТЦК, оштрафовали на 17 тысяч грн.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України