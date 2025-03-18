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Минкульт предоставил группам «Бумбокс» и «Без обмежень» статус критически важных предприятий

14:22, 18 марта 2025
Группам «Без обмежень» и «Бумбокс» предоставлен статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Минкульт предоставил группам «Бумбокс» и «Без обмежень» статус критически важных предприятий
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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины присвоило двум украинским музыкальным группам — «Без обмежень» и «Бумбокс» — статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Соответствующие приказы были опубликованы на сайте министерства.

В документе указано, что рок-группа «Без обмежень» (ООО «Безобмежень») соответствует критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в особый период, и ей подтвержден такой статус.

Такой же статус присвоен группе «Бумбокс» (ООО «Музы для масс»).

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 3 марта 2025 года Министерство культуры приостанавливает выдачу писем поддержки для выезда за границу военнообязанных артистов и журналистов. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает установление четких требований для предоставления писем поддержки на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Позже в Минкульте объяснили, откуда вообще появились письма в пограничную службу для выезда журналистов и артистов. По словам советника министра, эти письма «были вне правового поля», и в связи с тем, что мужчины не вернулись, возбуждаются уголовные производства против госслужащих Минкульта.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что по письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130.

Кроме того, Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило ряд украинских телеканалов и некоторым другим медиа статус критически важных предприятий, что позволяет им забронировать военнообязанных работников на период мобилизации. В него попали Интер, 1+1, Украинская правда, ICTV, СТБ, 5 канал и другие.

 

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций

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