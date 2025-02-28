За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

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Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та журналістів за кордон. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взагалі взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців. За словами радника міністра, ці листи «були поза межами правового поля», і через неповернення чоловіків відкриваються кримінальні провадження проти держслужбовців Мінкульту.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк навела дані, скільки чоловіків за 2024 рік виїхало за подібними листами від різних державних органів.

«Це добре, що правила перетину кордону для осіб, які підпадають під мобілізацію, переглядають, бо в нас лише за минулий рік загубилось людей, як мінімум, на три батальйони.

У ході проведеного аналізу встановлено, що протягом 2024 року на адресу Адміністрації Держприкордонслужби надійшло 14287 листів від органів державної влади з клопотаннями про надання дозволу на виїзд за межі країни 19713 особам чоловічої статі, з яких 15711 чоловіків здійснили перетин державного кордону України» – зазначила народний депутат.

За її словами, з цих 15,7 тисяч чоловіків 1130 не повернулись на територію України, зокрема, тих, які виїхали за клопотаннями:

Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – 579 чоловіків;

Міністерства молоді та спорту України – 366 чоловіків;

Державної служба України з етнополітики та свободи совісті – 89 чоловіків;

Міністерства освіти і науки України – 61 чоловік;

Міністерства аграрної політики та продовольства України – 19 чоловіків;

Міністерства економіки України – 16 чоловіків.

Крім того, додала Василевська-Смаглюк, у листах відносно 953 чоловіків було зазначено неповні персональні дані, що унеможливлює їх ідентифікацію для подальшого проведення аналізу (зазначено лише прізвища та ім'я, прізвища з ініціалами, прізвища та імена з помилками, або помилки в даних паспортів).

Слід зауважити, що раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці медіа статус «критично важливих підприємств», що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Зокрема накази Мінкульту стосуються сайту NV (ТОВ «ВД «МЕДІА-ДК») і Радіо НВ (ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА»), сайту «Українська правда» (ТОВ «УП МЕДІА ПЛЮС»), Подробиці (ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ») тощо.

До цього, після появи інформації стосовно призупинення програм грантів від USAID, Громадська рада при Нацраді звернулася до Кабміну щодо бронювання окремих медіа.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина організацій у зв’язку із отриманням донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%.

Також ми писали, що за програмою USAID «Медійна програма в Україні» загальною вартістю 75 млн доларів США реципієнтами (отримувачами) були зокрема ГО «Інститут Масової Інформації», ГО «Детектор Медіа», ГО «Громадське телебачення», ГО «Українська правда», ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.), ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», ГО «Українське Телебачення Торонто», ВГО «Комісія з журналістської етики», ТОВ «БАБЕЛЬ» тощо.

Нагадаємо, Кабмін також скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

Автор: Наталя Мамченко

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