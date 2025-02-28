Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

07:55, 28 лютого 2025
За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.
За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та журналістів за кордон. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взагалі взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців. За словами радника міністра, ці листи «були поза межами правового поля», і через неповернення чоловіків відкриваються кримінальні провадження проти держслужбовців Мінкульту.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк навела дані, скільки чоловіків за 2024 рік виїхало за подібними листами від різних державних органів.

«Це добре, що правила перетину кордону для осіб, які підпадають під мобілізацію, переглядають, бо в нас лише за минулий рік загубилось людей, як мінімум, на три батальйони.

У ході проведеного аналізу встановлено, що протягом 2024 року на адресу Адміністрації Держприкордонслужби надійшло 14287 листів від органів державної влади з клопотаннями про надання дозволу на виїзд за межі країни 19713 особам чоловічої статі, з яких 15711 чоловіків здійснили перетин державного кордону України» – зазначила народний депутат.

За її словами, з цих 15,7 тисяч чоловіків 1130 не повернулись на територію України, зокрема, тих, які виїхали за клопотаннями:

  • Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – 579 чоловіків;
  • Міністерства молоді та спорту України – 366 чоловіків;
  • Державної служба України з етнополітики та свободи совісті – 89 чоловіків;
  • Міністерства освіти і науки України – 61 чоловік;
  • Міністерства аграрної політики та продовольства України – 19 чоловіків;
  • Міністерства економіки України – 16 чоловіків.

Крім того, додала Василевська-Смаглюк, у листах відносно 953 чоловіків було зазначено неповні персональні дані, що унеможливлює їх ідентифікацію для подальшого проведення аналізу (зазначено лише прізвища та ім'я, прізвища з ініціалами, прізвища та імена з помилками, або помилки в даних паспортів).

Слід зауважити, що раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці медіа статус «критично важливих підприємств», що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Зокрема накази Мінкульту стосуються сайту NV (ТОВ «ВД «МЕДІА-ДК») і Радіо НВ (ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА»), сайту «Українська правда» (ТОВ «УП МЕДІА ПЛЮС»), Подробиці (ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ») тощо.

До цього, після появи інформації стосовно призупинення програм грантів від USAID, Громадська рада при Нацраді звернулася до Кабміну щодо бронювання окремих медіа.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина організацій у зв’язку із отриманням донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%

Також ми писали, що за програмою USAID «Медійна програма в Україні» загальною вартістю 75 млн доларів США реципієнтами (отримувачами) були зокрема ГО «Інститут Масової Інформації», ГО «Детектор Медіа», ГО «Громадське телебачення», ГО «Українська правда», ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.), ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», ГО «Українське Телебачення Торонто», ВГО «Комісія з журналістської етики», ТОВ «БАБЕЛЬ» тощо.

Нагадаємо, Кабмін також скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прикордонники Державна прикордонна служба Міністерство культури та стратегічних комунікацій перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне перенаправлення за кордон пропонують карати до 9 років позбавлення волі без можливості пом’якшення покарання – законопроект

Особам, які сприяли незаконному перетину кордону, у разі прийняття законопроекту буде загрожувати до 9 років позбавлення волі без права на пом’якшення покарання.

Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках

З 2022 року по грудень 2024 року судді Верховного Суду здійснили 264 офіційні закордонні відрядження у 29 країн Європи, Північної Америки та Азії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури