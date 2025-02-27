В Мінкульті пояснили, звідки взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців

Листи-пропозиції Мінкульту до Державної прикордонної служби існують поза правовим полем – радник міністра Дмитро Золотухін.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) не надає дозволи на перетин кордону, оскільки не має таких повноважень. На це вказав радник міністра Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Це триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

«МКСК надсилає листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, де і приймається рішення про доцільність перетину. При цьому, приймається воно виключно за умов наявності довгого пакету супроводжуючих документів від чоловіка призовного віку. Якщо всіх документів немає, то дозвіл ДПСУ надати не можуть, а отже, і МКСК листа направляти не будуть, бо такий протокол.

Оці згадані листи-пропозиції існують поза правовим полем.

Не існує жодного документу, який би регламентував право МКСК чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з таким проханням під час воєнного стану. Ця форма була придумана міністром Ткаченком в 2022-му році як тимчасова, до того моменту, коли процедура врегулюється постановами КМУ.

Ніхто так «тимчасовий захід» і не врегулював. Ситуація перейшла у спадок» – пояснив Дмитро Золотухін.

За його словами, «будь-які спроби вдосконалити регулювання цього питання на рівні Кабміну наштовхуються на стіну відмов у зв'язку з тим, що у сил оборони не існує виміру «культурної дипломатії», чи будь-якого іншого – а існує виключно вимір «мобілізаційного ресурсу», який скорочується через ось такі виїзди за кордон. Кілька пропозицій, які висувалися – не були підтримані».

Радник підкреслив, що тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП.

«По кожному такому кейсу Національною поліцією порушено кримінальну справу за однією зі статей Кримінального кодексу. Наприклад, стаття 332-3 «незаконне перетинання державного кордону України в особливий період».

При цьому посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами по цим кримінальним справам, оскільки розглядається і питання організації незаконного перетину кордону. Тобто, люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну», підкреслив він.

Дмитро Золотухін додав, що народні депутати відмовилися приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина призивного віку з-за кордону.

«Тобто, громадяни України, які виїхали законно (по документам і листам) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них (в тому числі, кримінальна) лежить на державних службовцях», зазначив він.

Радник міністра також зазначив, що, як правило, після повернення з поїздок – ніхто не ділиться інформацією про те, як саме захищав інтереси України за кордоном. Бо, немає на це правових підстав – вимагати у чоловіків звіти по їх поїздкам.

Отже, на його думку, варто «криміналізувати неповернення, а не перетин кордону», зробити процедуру звітування за результатами виїзду (скільки коштів зібрав, кому передав, які меседжі озвучив на концерті і т. д.); унормувати практику надання листів-пропозицій для більшої кількості органів влади тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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