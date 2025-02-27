Практика судів
  1. В Україні

Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям, бо вони не завжди повертаються

09:38, 27 лютого 2025
З 3 березня зупиняється видача листів Мінкульту про дозволи на виїзд за кордон журналістам та митцям.
Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям, бо вони не завжди повертаються
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Це рішення триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання відповідного питання.

Причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну у визначений термін. Міністерство зазначило, що ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни до законодавства для мінімізації використання культурної дипломатії для незаконного виїзду. Однак питання досі залишається нерегульованим.

«Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни. Для досягнення правової визначеності у цьому питанні міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим», - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Наразі Мінкультури розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України», який зараз перебуває на етапі погодження. Зміни передбачають визначення чітких вимог для надання листів сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

«В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії  і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості», – додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прикордонники Міністерство культури та стратегічних комунікацій кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Верховного Суду США Джон Робертс зупинив дію ухвали федерального судді, який наказав Держдепу і USAID виплатити кошти отримувачам грантів

Раніше Амір Алі дав час Державному департаменту і USAID до півночі 26 лютого, щоб оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

Від Ужгороду до Печерського райсуду Києва — оприлюднено список судів для нового відрядження раніше вже відряджених суддів

Судді, які були безстроково відряджені в суди з надмірним навантаженням, зможуть працювати далі.

Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті

Розпорядження уряду уповноважує «або міністра економіки, або міністра закордонних справ» підписати схвалену Кабміном угоду зі США, але не конкретизує, про що саме ця угода.

Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки»

Уряд скасував норму, за якою Міністерство розвитку громад та територій, обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду