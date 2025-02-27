Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и художникам, потому что они не всегда возвращаются

С 3 марта останавливается выдача писем Минкульта о разрешениях на выезд за границу журналистам и художникам.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу. Это решение продлится до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

Причиной приостановления стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались в Украину в определенный срок. Министерство отметило, что еще в конце 2022 года инициировало изменения в законодательство для минимизации использования культурной дипломатии для незаконного выезда. Однако вопрос до сих пор остается нерегулируемым.

«Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки. Для достижения правовой определенности в этом вопросе министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые бы минимизировали использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, на сегодня этот вопрос остается неурегулированным», - говорится в сообщении Минкультуры.

Сейчас Минкультуры разработало проект изменений в постановление Кабинета Министров «О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины», который сейчас находится на этапе согласования. Изменения предусматривают определение четких требований для предоставления писем содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

«В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы. Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности», - добавили в ведомстве.

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