Обновление от Google – как удалить номер телефона, email и другие данные из поиска

Компания Google анонсировала обновление, которое упростит процесс удаления нежелательной личной информации из результатов поиска. Теперь, нажав на три точки рядом с результатом, пользователи смогут подать запрос на удаление данных через новый интерфейс.
Три варианта для подачи запроса:
Обновленная функция «Результаты о вас» автоматически находит личную информацию, такую как телефонные номера или адреса, и предоставляет возможность их удаления.
Google не уточнила, когда именно нововведение будет доступно для всех пользователей, однако проверить функционал можно через настройки своей учетной записи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.