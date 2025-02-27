Обновление от Google – как удалить номер телефона, email и другие данные из поиска

Google упрощает удаление личной информации из результатов поиска.

Фото: ITC.ua

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Компания Google анонсировала обновление, которое упростит процесс удаления нежелательной личной информации из результатов поиска. Теперь, нажав на три точки рядом с результатом, пользователи смогут подать запрос на удаление данных через новый интерфейс.

Три варианта для подачи запроса:

«Это содержит мою личную информацию» – для удаления таких данных, как номер телефона, email, домашний адрес, учетные данные и другие частные сведения.

«У меня есть юридический запрос на удаление» – для контента, нарушающего политики Google.

«Эта информация устарела, и я хочу обновить ее» – для обновления результатов поиска, если старая версия страницы все еще отображается.

Обновленная функция «Результаты о вас» автоматически находит личную информацию, такую как телефонные номера или адреса, и предоставляет возможность их удаления.

Google не уточнила, когда именно нововведение будет доступно для всех пользователей, однако проверить функционал можно через настройки своей учетной записи.

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