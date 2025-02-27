Оновлення від Google – як видалити номер телефону, email та інші дані з пошуку

Компанія Google анонсувала оновлення, яке спростить процес видалення небажаної особистої інформації з результатів пошуку. Тепер, натиснувши на три крапки поруч із результатом, користувачі зможуть подати запит на видалення даних через новий інтерфейс.
Три варіанти для подачі запиту:
Оновлена функція «Результати про вас» автоматично знаходить особисту інформацію, таку як телефонні номери чи адреси, та надає можливість їх видалення.
Google не уточнила, коли саме нововведення буде доступне для всіх користувачів, однак перевірити функціонал можна через налаштування свого облікового запису.
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