Оновлення від Google – як видалити номер телефону, email та інші дані з пошуку

Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку.

Фото: ITC.ua

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Компанія Google анонсувала оновлення, яке спростить процес видалення небажаної особистої інформації з результатів пошуку. Тепер, натиснувши на три крапки поруч із результатом, користувачі зможуть подати запит на видалення даних через новий інтерфейс.

Три варіанти для подачі запиту:

«Це містить мою особисту інформацію» — для видалення таких даних, як номер телефону, email, домашня адреса, облікові дані та інші приватні відомості.

«У мене є юридичний запит на видалення» — для контенту, що порушує політики Google.

«Ця інформація застаріла, і я хочу оновити її» — для оновлення результатів пошуку, якщо стара версія сторінки все ще відображається.

Оновлена функція «Результати про вас» автоматично знаходить особисту інформацію, таку як телефонні номери чи адреси, та надає можливість їх видалення.

Google не уточнила, коли саме нововведення буде доступне для всіх користувачів, однак перевірити функціонал можна через налаштування свого облікового запису.

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