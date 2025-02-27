Китай інтегрує ШІ DeepSeek R1 у держсектор та лікарні

Чат-бот DeepSeek консультує з податкових та комунальних питань, атакож допомагає у медицині.

Фото: Business Standard

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Китай посилює свої позиції у сфері штучного інтелекту завдяки активному впровадженню мовної моделі DeepSeek R1. Як повідомляє Financial Times, після її презентації у січні 2025 року технологію почали використовувати лікарні, держустанови та місцева влада.

ШІ у держсекторі

Адміністрації міст Цзінань і Ханчжоу запустили чат-ботів DeepSeek для консультацій з податкових та комунальних питань, а в районі Футянь (Шеньчжень) створили ШІ-агентів для автоматизації роботи правоохоронних органів.

Медицина та DeepSeek

Університетська лікарня Цзілінь (Чанчунь) застосовує ШІ для персоналізованих планів лікування.

Лікарня Цзіньсінь розробила систему відстеження овуляції для лікування безпліддя.

У провінції Хубей DeepSeek використовується як «третій голос» при розбіжностях у діагнозах між лікарями.

У лікарнях Ченду, Ханчжоу та Уханя працюють цифрові медсестри, які допомагають пацієнтам.

За даними експертів, популярність DeepSeek сприяє зростанню попиту на хмарні обчислення та модернізацію апаратного забезпечення. Однак аналітики застерігають, що деякі компанії можуть перебільшувати масштаби впровадження технології, використовуючи ажіотаж для залучення інвестицій.

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