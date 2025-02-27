Китай интегрирует ИИ DeepSeek R1 в госсектор и больницы

Чат-бот DeepSeek консультирует по налоговым и коммунальным вопросам, а также помогает в медицине.

Фото: Business Standard

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Китай усиливает свои позиции в сфере искусственного интеллекта благодаря активному внедрению языковой модели DeepSeek R1. Как сообщает Financial Times, после ее презентации в январе 2025 года технологию начали использовать больницы, госучреждения и местные власти.

ИИ в госсекторе

Администрации городов Цзинань и Ханчжоу запустили чатботов DeepSeek для консультаций по налоговым и коммунальным вопросам, а в районе Футянь (Шэньчжэнь) создали ИИ-агентов для автоматизации работы правоохранительных органов.

Медицина и DeepSeek

- Университетская больница Цзилинь (Чанчунь) применяет ИИ для персонализированных планов лечения.

- Больница Цзиньсинь разработала систему отслеживания овуляции для лечения бесплодия.

- В провинции Хубэй DeepSeek используется как «третий голос» при разногласиях в диагнозах между врачами.

- В больницах Чэнду, Ханчжоу и Уханя работают цифровые медсестры, которые помогают пациентам.

По данным экспертов, популярность DeepSeek способствует росту спроса на облачные вычисления и модернизацию аппаратного обеспечения. Однако аналитики предостерегают, что некоторые компании могут преувеличивать масштабы внедрения технологии, используя ажиотаж для привлечения инвестиций.

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