Румыния разрешила сбивать дроны, незаконно нарушающие воздушное пространство

Румынские военные смогут обезвреживать дроны без предупреждения.

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Парламент Румынии принял закон, позволяющий военным уничтожать беспилотники, которые незаконно пересекают воздушное пространство страны. Решение принято с учетом уровня угрозы и рисков для людей и имущества, сообщает Reuters.

Румыния, которая входит в ЕС и НАТО и имеет общую 650-километровую границу с Украиной, неоднократно фиксировала падение обломков российских дронов во время атак на украинские порты.

Несмотря на сопротивление ультранационалистических политиков, закон поддержали обе палаты парламента. Документ определяет правила контроля над воздушным пространством для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

По новым нормам:

- Пилотируемые аппараты сначала подлежат идентификации, попытке связи, перехвату и предупредительным выстрелам. Их уничтожение возможно только в случае агрессивных действий.

- Дроны могут быть обезврежены, взяты под контроль или сбиты в зависимости от уровня угрозы, причем ликвидация является крайней мерой.

Также союзные силы НАТО и ЕС, расположенные в Румынии, будут иметь право участвовать в таких действиях в соответствии с международными соглашениями.

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