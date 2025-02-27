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27 февраля – какой сегодня праздник и главные события дня

09:00, 27 февраля 2025
27 февраля отмечают Всемирный день неправительственных организаций.
27 февраля – какой сегодня праздник и главные события дня
Фото: objectiv.tv
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27 февраля в мире отмечают ряд международных дат. Среди них - Всемирный день неправительственных организаций, Международный день полярного медведя, День осведомленности об аносмии (потере обоняния), Международный день оптимиста, День цифрового обучения (последний четверг февраля) и День без размышлений.

В Украине продолжается четвертый день Масленицы, известный как «Разгуляй». По традиции, в этот день устраивали народные гуляния, посещали ярмарки, катались на санях и даже прыгали через костер.

Также 27 февраля - День Прокопа, а именины празднуют Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков.

События этого дня в истории

1933 - Пожар в здании Германского Рейхстага, который нацисты использовали как повод для репрессий и установления диктатуры.

1942 - Массовые расстрелы в Бабьем Яру членов украинского националистического подполья.

1952 - Первое заседание ООН в новой штаб-квартире в Нью-Йорке.

1991 - Президент США Джордж Буш-старший объявил об освобождении Кувейта во время операции «Буря в пустыне».

2014 - Захват зданий парламента и Совета министров Крыма военными без опознавательных знаков, начало аннексии полуострова.

2015 - Убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве.

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