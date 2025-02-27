Администрация Трампа прекратила 90% грантов USAID на $57 млрд

5800 грантов USAID отменены, а 2700 грантов сохранены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении более 90% помощи иностранным государствам через Агентство США по международному развитию (USAID). Как сообщает CNN, в целом прекращено около 5800 грантов USAID, а еще более 500 грантов – остались в силе.

«В целом около 5800 грантов USAID было прекращено, а более 500 грантов USAID остались в силе. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет примерно 57 млрд долларов», - говорится в заявлении администрации Трампа.

Кроме того, в документе говорится о прекращении около 4100 государственных грантов, еще 2700 грантов были сохранены, пересмотру подлежат еще 297 контрактов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», об остановке финансирования грантов заявил NED - фонд, который финансировался средствами США.

Также мы писали, что в целом на трансформацию коммуникаций, добропорядочность должностных лиц, мониторинг политических процессов USAID предусмотрело гранты на 835 млн долларов.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что часть средств массовой информации и общественных организаций в связи с получением этой донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%. Некоторые организации фигурируют сразу в нескольких программах в разных ролях.

Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам, – сообщала директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Напомним, Илон Маск высмеял жалобы украинских СМИ на остановку денег от USAID, заявив: «Какие же они независимые тогда».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.