Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам, — директор Института массовой информации Оксана Романюк

По информации директора Института массовой информации Оксаны Романюк, 80%, а возможно, и больше украинских медиа сотрудничало с USAID.

Фото: detector.media

Фактически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам. Об этом Общественному радио рассказала директор общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк, комментируя последствия остановки финансирования программ и проектов Американского агентства по международному развитию (USAID) на 90 дней. Эту цитату приводит «Детектор медиа».

По информации Оксаны Романюк, «80%, а возможно, и больше украинских медиа сотрудничало с USAID».

«Проблема в том, что гранты были практически у всех. Вопрос в том, что у некоторых эти гранты составляли просто до 100% и они только за счет грантов и могли выживать. У кого эти гранты составляли 40 — 60%, у кого-то меньше»— рассказала Оксана Романюк.

Как отметила директор ИМИ, «медиа обеспечивают контроль над властью», и, «если нет должной поддержки медиа, они не могут выполнять свою эту главную функцию». Она добавила, что гранты были не только от США, но и от ЕС, ООН.

Напомним, что по данным отчета ОО «Детектор медиа», она также финансировалась за счет американских грантов. Так, в 2023 году донорами «ДМ» выступили компания Chemonics International (частная компания, через которую поступали гранты от USAID, и которая приостановила финансирование грантов) и Посольство США в Украине. Также USAID является партнером Института массовой информации (согласно отчету за 2022 год, ведь за 2023 и 2024 годы отчеты ИМИ на сайте не опубликованы).

Также следует отметить, что последний финансовый отчет Институт массовой информации, возглавляемый Оксаной Романюк, публиковал за 2017 год, согласно которому в 2017 году получило в общей сложности от доноров 10,878 млн грн финансирования, то есть 418,4 тысяч долларов США финансирования по тогдашнему курсу.

Ранее сообщалось, что Институт массовой информации помогал в разработке принятого 14 января 2025 законопроекта 11321, по которому устанавливается время в 3 дня для удаления медиа комментариев читателей в случае получения определения суда об открытии производства.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в феврале 2024 года по инициативе Комитета Верховной Рады по свободе слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, состоялось заседание круглого стола, посвященного идее запрета Telegram в Украине. Как отметила директор ОО «Институт массовой информации» Оксана Романюк в пользу тезиса о запрете Телеграм: «Сегодня ты покритикуешь телеграмм-канал, а завтра телеграмм-канал напишет, что ты уклонист или что-то такое».

В свою очередь председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, которая является партнером Института массовой информации, указал, что Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграма».

Автор: Наталя Мамченко

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