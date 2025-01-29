Возможно ли увольнение работника, находящегося в отпуске

Увольнение работника по инициативе работодателя в период пребывания его на больничном или в отпуске возможно в определенных случаях.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, возможно ли увольнение находящегося в отпуске работника.

Отмечается, что согласно ст.5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

В таком случае датой увольнения будет первый рабочий день, следующий за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанный в соответствующем документе, или первый рабочий день после окончания отпуска.

В период действия военного положения не применяются нормы статьи 43 Кодекса законов о труде Украины, в которых говорится о предварительном согласии профсоюзной организации на расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Исключение – увольнение работников предприятий, учреждений или организаций, избранных в профсоюзные органы.

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