Звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період перебування його на лікарняному або у відпустці є можливим у певних випадках.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можливе звільнення працівника, який перебуває у відпустці.

Зазначається, що згідно зі ст.5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

У такому разі датою звільнення буде перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у відповідному документі, або перший робочий день після закінчення відпустки.

В період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 43 Кодексу законів про працю України, де йдеться про попередню згоду профспілкової організації на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Виняток – звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

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